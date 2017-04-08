Сквер «Три гвоздики» обновят к 9 мая

8 апреля глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел рабочее совещание во время субботника на улице Карпинского.

Чиновники прошли по ул. Карпинского и оценили состояние благоустройства газонов, скверов.

Мэр дал поручение начальнику управления градостроительства и архитектуры Магомеду Агамагомедову и главе администрации Ленинского района Надежде Москвитиной проработать план благоустройства сквера «Три гвоздики», чтобы ко Дню Победы его обновить, сообщает пресс-служба мэрии.

«Нам нужно спланировать так, чтобы получился единый ансамбль скверов от проспекта Победы до проспекта Строителей: памятник Победы, сквер Бессмертного полка, сквер «Три гвоздики», посвященный 35-летию Победы и сквер от ТЦ «Метро» до путепроводов по проспекту Строителей», — отметил Кувайцев.