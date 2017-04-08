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Индекс кредитоспособности Пензенской области вырос

8 апреля в 13:19 116 просмотров
РИА «Рейтинг» опубликовало индекс кредитоспособности регионов по итогам 2016 года. По данным экспертов, Пензенская область улучшила свои позиции.

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РИА «Рейтинг» опубликовало индекс кредитоспособности регионов по итогам 2016 года. По данным экспертов, Пензенская область улучшила свои позиции.

Методика определения индекса кредитоспособности региона основывается на анализе показателей долговой нагрузки, бюджета и экономики.

Согласно данным рейтинга, индекс кредитоспособности Пензенского региона на 1 января 2017 года оценивался в 47,1, то есть за год он вырос на 14,2 пункта. Этот результат позволил области занять 50 место в рейтинге.

100%-ную кредитоспособность продемонстрировали в 2016 году Москва и Санкт-Петербург, хуже всего дело обстоит у Республики Калмыкия, ее индекс равен 18,3.

Для Сахалинской области и города Севастополь индекс не рассчитывался, так как у этих субъектов нет госдолга, отметили эксперты.

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