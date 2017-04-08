Умер легендарный космонавт Георгий Гречко

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В ночь на 8 апреля скончался космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на портал «Новости Космонавтики».

Георгий Гречко ушел из жизни в 85 лет.

Георгий Гречко совершил три космических полета, участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций.