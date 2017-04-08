В Пензе пройдет встреча с поэтессой Галиной Ильиной
В Пензе сдали ЕГЭ по литературе по новым правилам
Пензенская школьница знает литературу лучше всех в России
В Пензу приедут библиотекари со всей России
В Пензе стартовала научно-практическая конференция для детей
В Пензе проведут Малую географическую олимпиаду для школьников
В пензенском ТЮЗе состоялась премьера спектакля
В поддержку Спасского кафедрального собора дадут концерт
Рубцов о фестивале Jazz May: Будут деньги — будет газон
В Пензе пройдет международная конференция по экологии
все новости

Более 300 пензенцев напишут тотальный диктант

8 апреля в 14:31 318 просмотров
«Тотальный диктант».

" data-title="Более 300 пензенцев напишут тотальный диктант — Пенза-пресс, рунет за день">

Пенза в четвертый раз присоединилась к всероссийской акции «Тотальный диктант».

Согласно данным официального сайта «Тотального диктанта», в регионе работают четыре площадки, три из них — в Пензе. На этих трех площадках зарегистрировались 350 человек, сообщила ИА «Пенза-Пресс» завкафедрой «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПГУ, председатель экспертной комиссии «Тотального диктанта» в Пензе Галина Канакина.

В этом году автором текста диктанта стал Леонид Юзефович, в 2016 году получивший премию «Большая книга» за роман «Зимняя дорога».

В своем видеобращении Юзефович рассказал, что текст, написанный им, посвящен трем городам и трем рекам, сыгравшим важную роль в его жизни: это Пермь и река Кама, Улан-Удэ и река Селенга, Санкт-Петербург и Нева. Пензенцам предлагалось написать часть текста про Улан-Удэ.

Результаты можно будут узнать на сайте акции после 12 апреля.

Фотография: Фото Александра Полякова
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics