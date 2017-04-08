На «Евровидение» продали 27 тысяч билетов

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На мероприятия в рамках «Евровидения-2017» продали более 27 тысяч билетов.

Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

По словам вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, половину из них купили украинцы, среди иностранцев больше всего билетов приобрели немцы и британцы.

«Мы ожидаем до 20 тыс. иностранных гостей в течение двух недель всех событий «Евровидения». Тут идет все планово. Мы все проведем на наилучшем, качественном уровне», — сказал Кириленко.

10 апреля стартует очередная волна продажи билетов — на гранд-финал и на полуфинал, самые ценные билеты.

Полуфиналы запланированы на 9 и 11 мая, финал пройдет 13 мая.