Савин проинспектировал строительство школы в Кузнецке

В совещании приняли участие министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев, министр образования Александр Воронков, глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский, представители администрации города, представители подрядной организации, сообщает пресс-центр облправительства.
Участники совещания рассмотрели вопросы соблюдения сроков строительства, график производственных работ, а также качество строительно-монтажных работ.
Согласно контракту, школу в Кузнецке должны ввести в эксплуатацию до 1 сентября.