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Савин проинспектировал строительство школы в Кузнецке

8 апреля в 15:20 316 просмотров

Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин по поручению губернатора Ивана Белозерцева провел совещание в Кузнецке. Его темой стало строительство школы на 375 мест.

В совещании приняли участие министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев, министр образования Александр Воронков, глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский, представители администрации города, представители подрядной организации, сообщает пресс-центр облправительства.

Участники совещания рассмотрели вопросы соблюдения сроков строительства, график производственных работ, а также качество строительно-монтажных работ.

Согласно контракту, школу в Кузнецке должны ввести в эксплуатацию до 1 сентября.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/04/8/13384118
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