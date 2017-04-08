Группа Uma2rman закрыла «Отель Элеон»

Гости в вечерних нарядах, столы ломятся от деликатесов, а братья Кристовские вживую поют любимые песни — так закончились съемки второго сезона комедийного хита СТС. По сюжету одной из новых серий, владелец роскошного отеля Павел (Милош Бикович) приглашает в «Элеон» популярную группу. Любитель вечеринок решает переписать слова одной песни и просит музыкантов исполнить новую версию, которая шокирует всех постояльцев отеля.

«Самое трудное — запомнить, а потом спеть чужой текст. Было сложно подстроить новые слова под ритм песни, но мы это сделали — не прошло и пяти часов», — шутили братья после съемок.

На запись песни ушли десятки дублей: музыканты импровизировали, а когда забывали текст, подглядывали в лист со словами, прикрепленный на спину одного из «гостей». Кстати, для группы Uma2rman «Отель Элеон» не первый опыт работы на съемочной площадке: у Кристовских на двоих больше десяти проектов в кино и на телевидении. Зрители СТС также знают музыкантов по саундтрекам к сериалам «Папины дочки», «Вы все меня бесите» и «Принц Сибири».

Владимир Крестовский, группа Uma2rman: «Вообще играть в кино не очень просто, и когда мы с братом попадаем на съемки, нам приходит одна и та же мысль: «Какое счастье, что мы не актеры!» Для нас это только эпизодическое приключение, а люди на площадке проводят столько времени…»

Кстати, еще до съемок в сериале музыканты были знакомы с актером Григорием Сиятвиндой.

«Мы играли в одной комедии много лет назад, — вспоминает исполнитель роли Михаила Джековича. — Замечательные ребята! И я с большим удовольствием послушал любимые песни».

А вот сербский актер Милош Бикович (Павел Аркадьевич) впервые услышал группу на съемках проекта: «Бывает, снимаюсь и только потом понимаю: это же популярный артист! Вот сегодня я открыл для себя Uma2rman. Думаю, это одна из тех групп, которую я теперь буду слушать».

Кроме популярных музыкантов, во втором сезоне появится Дмитрий Астрахан, сыгравший режиссера фильмов для взрослых. Также в отель вернутся любимые герои из сериала «Кухня» — француз-кондитер Луи (Никита Тарасов), спец по молекулярной кухне Катя (Валерия Федорович) и главный эксперт по уборке Айнура (Жаныл Асанбекова). «Старички» помогут коллегам по цеху решить не только амурные проблемы, но и станут свидетелями потрясающих преображений и сногсшибательных перемен в жизни героев «Отеля Элеон».

Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС: «После успеха первого сезона стало понятно, что из спин-оффа «Кухни» сериал «Отель Элеон» превратился в полноценный хит. Теперь, когда все герои заявлены и успели полюбиться зрителям, сценаристы дали волю своей фантазии и во втором сезоне отправили персонажей в еще более увлекательные приключения».

Виталий Шляппо, генеральный продюсер Yellow, BlackandWhite и руководитель авторской группы: «В новом сезоне в отношениях героев все еще больше запутывается. Мало того, что главная героиня Даша Канаева не может разобраться в своих чувствах, она снова втянута в неприятности с криминальным оттенком».

Антон Маслов, режиссер: «Мне кажется, второй сезон войдет в историю количеством трюков и спецэффектов, как визуальных, так и актерских. Кроме того, мы вернем любимых персонажей «Кухни», проникнем в души героев «Отеля Элеон» и узнаем их сокровенные тайны. В общем, скучать не придется!»

В новом сезоне звание «Примы Элеона» вернет себе Элеонора, которая после неудачного брака решает вернуться к делам и начать новую жизнь в родных стенах. Хозяйка отеля подмечает в одном из подчиненных интересного мужчину и старается его заполучить всеми доступными и не очень способами. И неважно, что у него уже есть любимая женщина, которая работает под началом Элеоноры…



Елена Ксенофонтова (Элеонора): «Моя героиня не понимает, что она — похитительница чужого мужчины. В данном случае она чувствует себя жертвой обстоятельств, обманутой надеждами, но не изменяющей себе: она остается все той же Элеонорой, с ее манерой общаться и брать что плохо лежит. Просто у нее срабатывает такой рефлекс: когда во что-то сильно вкладываешься, начинаешь это любить. Как говорится, что слепила, то и полюбила. Но я не удивлюсь, что, когда ветер переменится, мы увидим Элеонору, улетающей на зонтике в другую сторону».

С сердечными делами пытается разобраться и управляющий Михаил Джекович. В попытках наладить отельную жизнь он сталкивается не только с эксцентричными постояльцами, но и влюбленными в него женщинами, которые готовы пойти на все, лишь бы стать хозяйкой его сердца.

Григорий Сиятвинда (Михаил Джекович): «Авторы все время придумывают интересные коллизии, не позволяют нам, актерам, соскучиться и отдохнуть. Вот теперь, например, погружают Джековича в мир женщин. Если раньше моего героя беспокоили только проблемы отеля, то теперь ему не дают спать спокойно геометрические фигуры, которые складываются с окружающими его дамами. В общем, его ждет столько приключений, что словами не описать!»



Пока управляющий занят решением любовных задач, его вторая половинка меняет строгий костюм на платья и пучок на длинные локоны. В новых сериях София из строгой бизнесвумен превращается в женственную девушку, готовую поступиться даже своими нерушимыми принципами ради любви.



Екатерина Вилкова (София): «Если в первом сезоне мне было сложно нащупать характер персонажа, то теперь у меня появилась возможность посмотреть на нее со стороны. Я видела Софию на экране, проанализировала свою работу и собираюсь добавить ей новых красок. Как минимум, в новых сериях она будет чаще улыбаться. А вообще мне очень хочется, чтобы моя героиня зацепила зрителей надолго, чтобы она удивляла не только нас, но и саму себя».



Любовной лихорадкой заболеет и фанат вечеринок Павел Аркадьевич: теперь в порыве страсти он может и лучшего друга подставить, и отель потерять. Новые события подтолкнут героя-любовника к внутренним метаморфозам, которые приведут к неожиданным изменам.



Милош Бикович (Павел): «Мой персонаж спотыкается о свои собственные недостатки, которые в первом сезоне не замечал, а новые жизненные повороты как раз и помогут ему узнать о себе что-то новое. Павел развивается, духовно растет: он, конечно, не пройдет весь путь зрелости, но точно ступит на него. Вообще теперь в фокусе отношения между мужчиной и женщиной, и эта тема — одна из самых важных и интересных в кино, на мой взгляд».



Перемены не обойдут стороной подопечных главных героев: Дядя Боря возьмется за воспитание гастарбайтера (его сыграет один из сценаристов сериала Жаннат Керимбаев), Костя примерит отельные должности от беллбоя до охранника, а Даша и Юля пойдут на преступление, которое изменит не только жизнь горничных, но и всего отеля.

Диана Пожарская (Даша): «С моей героиней в очередной раз случается опасное приключение, через которое она должна пройти. Это захватывающе, очень страшно и гораздо серьезней, чем было в прошлом сезоне. Да и в личной жизни у Даши проблем не меньше, причем они нарастают как снежный ком, в котором легко запутаться».



В новых сериях к прежним декорациям добавилась квартира Михаила Джековича, также изменения коснулись подсобки Дяди Бори, которую реквизиторы разнообразили лимонным деревом и изобретениями главного инженера отеля (например, в кадре появятся очки со встроенной камерой, придуманные героем). А украшением второго сезона стали игуана, медведь и мышь, для которой были изготовлены две «дублерши» из бутафории.

Скоро премьера на СТС!



Жанр: комедийный сериал

Хронометраж: 24 минут

Кол-во серий в сезоне: 21

Режиссер: Антон Маслов

Генеральные продюсеры: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский

Креативный продюсер: Василий Куценко, Аслан Гугкаев

Авторы сценария: Виталий Шляппо, Василий Куценко, Дмитрий Ян, Павел Данилов, Игорь Тудвасев, Аслан Гугкаев, Константин Иванов, Гарри Гупаленко, Дмитрий Крепчук, Алексей Зуенок, Жаннат Керимбаев, Аслан Сокуров, Вячеслав Зуб, Анатолий Молчанов, Нжде Айрапетян, Татьяна Гончарова

В ролях: Милош Бикович, Диана Пожарская, Екатерина Вилкова, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Сергей Лавыгин, Ольга Кузьмина, Виктор Хориняк и др.