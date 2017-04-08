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На областном фестивале в Сердобске соревновались спортивные семьи

8 апреля в 16:50 246 просмотров
«Мама, папа, я — спортивная семья», которые состоялись 8 апреля в Сердобске.

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Представители 17 городов и районов Пензенской области приняли участие в финальных соревнованиях областного спортивного фестиваля «Мама, папа, я — спортивная семья», которые состоялись 8 апреля в Сердобске.

Семьи демонстрировали таланты в дартсе, комбинированной и легкоатлетической эстафетах, плавании, и др. Участники фестиваля продемонстрировали домашнее задание — плакаты на тему «Стартуем вместе» и выступления с элементами фитнес-аэробики, сообщает пресс-центр облправительства.

Спортсменов приветствовали вице-губернатор Валерий Савин, министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский, глава администрации Сердобского района Александр Бедикин и глава Сердобского района Дмитрий Глухов.

Валерий Савин от имени губернатора Ивана Белозерцева поблагодарил спортсменов-любителей за активную жизненную позицию и за приверженность к здоровому образу жизни.

«В Пензенской области стало доброй традицией ежегодно проводить фестиваль лучших спортивных семей нашей губернии. Наверное, самое главное в жизни ребенка — это родители. И если они делают все необходимое, чтобы ребенок занимался спортом, рос здоровым, сильным, умным — это очень большое дело. У нас есть все условия для того, чтобы и взрослые, и дети были приобщены к физкультуре и спорту», — сказал вице-губернатор.

Он отметил, что в Пензенской области появляются физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны, в нескольких районах построены ледовые дворцы.

«Эта работа будет продолжаться и дальше, чтобы как можно больше пензенцев были вовлечены в здоровый образ жизни», — заявил вице-губернатор.

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