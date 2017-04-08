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В Пензенской области на субботник вышли 80 тыс. человек

8 апреля в 17:53 250 просмотров
, который прошел 8 апреля.

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В Пензенской области подвели итоги субботника, который прошел 8 апреля.

По данным пресс-службы управления ЖКХ и гражданской защиты населения, в мероприятиях по благоустройству приняли участие 81 282 человека.

Они убрали мусор на площади 54 609 тыс. м², посадили 1937 деревьев и кустов, вывезли отходы с 910 незаконных свалок и др.

Фотография: http://uprgkh.pnzreg.ru/main_news/2017/04/8/14312994
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