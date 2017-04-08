В Пензенской области на субботник вышли 80 тыс. человек

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В Пензенской области подвели итоги субботника, который прошел 8 апреля.

По данным пресс-службы управления ЖКХ и гражданской защиты населения, в мероприятиях по благоустройству приняли участие 81 282 человека.

Они убрали мусор на площади 54 609 тыс. м², посадили 1937 деревьев и кустов, вывезли отходы с 910 незаконных свалок и др.