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В Кузнецком районе ночью перевернулась легковушка, есть пострадавшие

9 апреля в 09:21 268 просмотров

В Кузнецком районе Пензенской области в ночь на 9 апреля случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в селе Кряжим 8 апреля в 23.29. Судя по фото, перевернулась легковушка.

В результате ДТП пострадало несколько человек. По данному факту ведется проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5094361/
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