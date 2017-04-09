В Кузнецком районе ночью перевернулась легковушка, есть пострадавшие

В Кузнецком районе Пензенской области в ночь на 9 апреля случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в селе Кряжим 8 апреля в 23.29. Судя по фото, перевернулась легковушка.

В результате ДТП пострадало несколько человек. По данному факту ведется проверка.