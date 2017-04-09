Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в селе Кряжим 8 апреля в 23.29. Судя по фото, перевернулась легковушка.
В результате ДТП пострадало несколько человек. По данному факту ведется проверка.
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В Кузнецком районе ночью перевернулась легковушка, есть пострадавшие
9 апреля в 09:21 268 просмотров
В Кузнецком районе Пензенской области в ночь на 9 апреля случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в селе Кряжим 8 апреля в 23.29. Судя по фото, перевернулась легковушка.
В результате ДТП пострадало несколько человек. По данному факту ведется проверка.