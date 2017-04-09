В Пензе православные отмечают Вербное воскресенье

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Сегодня, 9 апреля, православные пензенцы отмечают христианский праздник — Вход Господень в Иерусалим, в России известный как Вербное воскресенье.

Как отмечает «Интерфакс», обычно представители западной и восточной христианской традиций празднуют этот день в разное время — за неделю до Пасхи, однако в 2017 году православная и католическая Пасхи совпали.

В Вербное воскресенье Иисус верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, и весь город вышел Ему навстречу. В Евангелии сообщается, что люди снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой он ехал. Его путь устилали пальмовыми ветвями и приветствовали криками «Осанна!» — так в то время обычно обращались только к царю. Причиной ликования стало чудо, совершенное Иисусом, — от воскресил Лазаря и доказал право называться Сыном Божиим.

День Входа Господня в Иерусалим, по христианским традициям, считается символом будущего воцарения Бога.

В последнее воскресенье перед Пасхой (в 2017 году она выпала на 16 апреля) в России всегда было принято освящать веточки вербы — первого растения, оживающего после долгой зимы. На Руси ветви вербы заменяли пальмовые. Считается, что освященная верба очищает, отгоняет нечисть. Ветви ставили за икону и хранили весь год.

В воскресенье утром по случаю праздника митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное бдение в в кафедральном соборном храме Успения Пресвятой Богородицы и чин освящения вербы.