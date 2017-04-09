В 4 городах России начали голосовать по турецкому конституционному референдуму

Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на Anadolu, избирательные пункты работают 8 и 9 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Новороссийске. Голосование завершится сегодня в 21.00 по местному времени.
В Москве установлены четыре избирательные урны, в Казани, Санкт-Петербурге и Новороссийске — по одной.
По официальным данным, в России зарегистрированы 11 258 граждан Турции, из которых 8 237 живут в Москве.
В самой Турции референдум по вопросу внесения поправок в конституцию, согласно которым предполагается смена формы правления с парламентской на президентскую, пройдет 16 апреля.