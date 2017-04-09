« Почетный гражданин Пензенской области»." data-title="Александру Гулякову присвоят звание почетного гражданина Пензенской области — Пенза-пресс, рунет за день">

Соответствующий законопроект появился на сайте регионального парламента 7 апреля.

«За особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание «Почeтный гражданин Пензенской области» Гулякову Александру Дмитриевичу», — отмечается в проекте постановления.

Он будет вынесен на рассмотрение депутатов на очередной сессии ЗакСобрания, которая состоится 28 апреля.

Александр Гуляков родился 5 мая 1956 года в селе Баранчеевка Беднодемьяновского района Пензенской области. В 1983 году окончил юридическое отделение при Академии МВД СССР, в 1995 году — адъюнктуру Академии МВД Российской Федерации, получил специальность юриста и ученую степень кандидата юридических наук.

В 1992 году был назначен начальником ОВД Беднодемьяновского района Пензенской области. С 1995 года по 2007 годы работал замначальника, затем — начальником УМВД по Пензенской области.

В настоящее время работает ректором ПГУ.

Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, орденом Святого благоверного князя Даниила Московского, знаком «Почетный сотрудник МВД РФ», почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».

