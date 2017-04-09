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В Пензе дорожно-ремонтные работы велись всю ночь

9 апреля в 11:26 314 просмотров

В Пензе в ночь на 9 апреля вели подготовку дорог к асфальтировке.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, в ночь на 9 апреля на ул. Луначарского (от ул. Каракозова до Сурского моста) фрезеровали дороги, а на ул. Бакунина (от ул. Урицкого до Бакунинского моста) готовили покрытие под асфальтировку. Работа на объекте продолжится в течение дня.

На ул. Гагарина рабочие занимались восстановлением улично-дорожной сети струйно-инъекционным методом.

9 апреля усилия МУП «Пензадормост», помимо ремонта дорог, будут направлены на очистку дорог от пыли и вывоз мусора после субботника.

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