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В Индерке столкнулись 2 иномарки

9 апреля в 11:58 296 просмотров

В селе Индерка Сосновоборского района Пензенской области столкнулись две легковушки.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 7 апреля в 14.08 на ул. Кооперативная. Столкнулись «Фольксваген Поло» и «Форд Фокус».

В результате столкновения никто не пострадал.

По данному факту ведется проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5094337/
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