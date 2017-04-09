В Индерке столкнулись 2 иномарки

В селе Индерка Сосновоборского района Пензенской области столкнулись две легковушки.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 7 апреля в 14.08 на ул. Кооперативная. Столкнулись «Фольксваген Поло» и «Форд Фокус».

В результате столкновения никто не пострадал.

По данному факту ведется проверка.