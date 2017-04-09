Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 7 апреля в 14.08 на ул. Кооперативная. Столкнулись «Фольксваген Поло» и «Форд Фокус».
В результате столкновения никто не пострадал.
По данному факту ведется проверка.
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В Индерке столкнулись 2 иномарки
9 апреля в 11:58 296 просмотров
В селе Индерка Сосновоборского района Пензенской области столкнулись две легковушки.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 7 апреля в 14.08 на ул. Кооперативная. Столкнулись «Фольксваген Поло» и «Форд Фокус».
В результате столкновения никто не пострадал.
По данному факту ведется проверка.