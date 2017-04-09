« Пензадормост»." data-title="Кувайцев проверил ход работ на асфальтобетонном заводе в Пензе — Пенза-пресс, рунет за день">

«Целью поездки стал контроль за производством работ по изготовлению смеси для ремонта дорожно-уличной сети города», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Главе администрации на месте доложили о том, что производительность АБЗ — около 25 тонн в час.

На месте градоначальнику доложили, что производительность АБЗ составляет около 25 тонн в час.

«Для увеличения объемов работ по восстановлению дорожного покрытия мы работаем в круглосуточном режиме», — сообщил директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов.

Он добавил, что 9 апреля работники предприятия днем будут готовить полотно, а ночью — асфальтировать.

Виктор Кувайцев поручил вице-мэру Юрию Ильину лично проследить за качеством данных работ.