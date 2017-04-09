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Кувайцев проверил ход работ на асфальтобетонном заводе в Пензе

9 апреля в 12:33 328 просмотров
«Пензадормост».

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9 апреля мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил работу асфальтобетонного завода МУП «Пензадормост».

«Целью поездки стал контроль за производством работ по изготовлению смеси для ремонта дорожно-уличной сети города», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Главе администрации на месте доложили о том, что производительность АБЗ — около 25 тонн в час.

На месте градоначальнику доложили, что производительность АБЗ составляет около 25 тонн в час.

«Для увеличения объемов работ по восстановлению дорожного покрытия мы работаем в круглосуточном режиме», — сообщил директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов.
Он добавил, что 9 апреля работники предприятия днем будут готовить полотно, а ночью — асфальтировать.

Виктор Кувайцев поручил вице-мэру Юрию Ильину лично проследить за качеством данных работ.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_prokontroliroval_khod_proizvodstvennykh_rabot_na_abz/
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