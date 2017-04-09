« Папа , мама , я — спортивная семья»." data-title="Названы самые спортивные семьи Пензенской области — Пенза-пресс, рунет за день">

Между собой соревновались 33 пензенских семьи.

«В программе фестиваля были соревнования по дартсу, прыжкам в длину с места, отжиманиям, а также эстафеты комбинированные, легкоатлетические и по плаванию. В общекомандном зачете четыре семьи из областного центра выиграли одно «золото» и три «серебра», — сообщили в пресс-службе мэрии.

«Золото» завоевала семья Левиных в третьей возрастной группе (с мальчиком 8−10 лет). «Серебряные» награды — у семьи Кожевниковых (первая группа — с мальчиком 5−7 лет), семья Колесниковых (вторая группа — с девочкой 5−7 лет), семья Жаворонкиных (четвертая группа — с девочкой 8−10 лет).

Также в рамках фестиваля проходил конкурс плакатов, в котором лауреатами стали четыре пензенских семьи.

«Семья Левиных к «золотой» награде добавила себе «серебро» в конкурсе по фитнесу», — сообщили в мэрии.