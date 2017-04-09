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Названы самые спортивные семьи Пензенской области

9 апреля в 13:35 266 просмотров
«Папа, мама, я — спортивная семья».

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В городе Сердобске Пензенской области выявили победителей регионального фестиваля «Папа, мама, я — спортивная семья».

Между собой соревновались 33 пензенских семьи.

«В программе фестиваля были соревнования по дартсу, прыжкам в длину с места, отжиманиям, а также эстафеты комбинированные, легкоатлетические и по плаванию. В общекомандном зачете четыре семьи из областного центра выиграли одно «золото» и три «серебра», — сообщили в пресс-службе мэрии.

«Золото» завоевала семья Левиных в третьей возрастной группе (с мальчиком 8−10 лет). «Серебряные» награды — у семьи Кожевниковых (первая группа — с мальчиком 5−7 лет), семья Колесниковых (вторая группа — с девочкой 5−7 лет), семья Жаворонкиных (четвертая группа — с девочкой 8−10 лет).

Также в рамках фестиваля проходил конкурс плакатов, в котором лауреатами стали четыре пензенских семьи.

«Семья Левиных к «золотой» награде добавила себе «серебро» в конкурсе по фитнесу», — сообщили в мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/pobediteli_festivalya_papa_mama_ya_sportivnaya_semya_opredeleny/
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