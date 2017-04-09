Сборная России по тяжелой атлетике оказалась лидером в медальном зачете чемпионата Европы.

Как сообщает Газета.Ru, турнир прошел в хорватском Сплите. Россияне стали обладателями 11 наград: пяти «золотых» медалей, четырех «серебряных» и двух бронзовых.

На втором месте по числу медалей оказались румыны, замкнули тройку лидеров французы.