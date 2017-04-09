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Российские тяжелоатлеты — лидеры медального зачета чемпионата Европы

9 апреля в 12:53 194 просмотра

Сборная России по тяжелой атлетике оказалась лидером в медальном зачете чемпионата Европы.

Как сообщает Газета.Ru, турнир прошел в хорватском Сплите. Россияне стали обладателями 11 наград: пяти «золотых» медалей, четырех «серебряных» и двух бронзовых.

На втором месте по числу медалей оказались румыны, замкнули тройку лидеров французы.

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