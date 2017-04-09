Как сообщает Газета.Ru, турнир прошел в хорватском Сплите. Россияне стали обладателями 11 наград: пяти «золотых» медалей, четырех «серебряных» и двух бронзовых.
На втором месте по числу медалей оказались румыны, замкнули тройку лидеров французы.
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Российские тяжелоатлеты — лидеры медального зачета чемпионата Европы
9 апреля в 12:53 194 просмотра
Сборная России по тяжелой атлетике оказалась лидером в медальном зачете чемпионата Европы.
Как сообщает Газета.Ru, турнир прошел в хорватском Сплите. Россияне стали обладателями 11 наград: пяти «золотых» медалей, четырех «серебряных» и двух бронзовых.
На втором месте по числу медалей оказались румыны, замкнули тройку лидеров французы.