В дни Страстной Седмицы христиане вспоминают евангельские события. В последние шесть дней перед Пасхой христиане соблюдают строгий пост.
Страстная неделя завершится главным христианским праздником — Пасхой. В этом году ее отмечают 16 апреля.
|
|
Православные пензенцы готовятся к Страстной неделе
9 апреля в 14:33 156 просмотров
Для православных верующих 10 апреля начнется Страстная неделя, или Седмица. Это последняя неделя великого поста.
В дни Страстной Седмицы христиане вспоминают евангельские события. В последние шесть дней перед Пасхой христиане соблюдают строгий пост.
Страстная неделя завершится главным христианским праздником — Пасхой. В этом году ее отмечают 16 апреля.