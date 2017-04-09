Православные пензенцы готовятся к Страстной неделе 156 просмотров , или Седмица. Это последняя неделя великого поста." data-title="Православные пензенцы готовятся к Страстной неделе — Пенза-пресс, рунет за день"> 9 апреля в 14:33

Для православных верующих 10 апреля начнется Страстная неделя, или Седмица. Это последняя неделя великого поста.

В дни Страстной Седмицы христиане вспоминают евангельские события. В последние шесть дней перед Пасхой христиане соблюдают строгий пост. Страстная неделя завершится главным христианским праздником — Пасхой. В этом году ее отмечают 16 апреля.