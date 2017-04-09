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Православные пензенцы готовятся к Страстной неделе

9 апреля в 14:33 156 просмотров
, или Седмица. Это последняя неделя великого поста.

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Для православных верующих 10 апреля начнется Страстная неделя, или Седмица. Это последняя неделя великого поста.

В дни Страстной Седмицы христиане вспоминают евангельские события. В последние шесть дней перед Пасхой христиане соблюдают строгий пост.

Страстная неделя завершится главным христианским праздником — Пасхой. В этом году ее отмечают 16 апреля.

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