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Артемий Лебедев побывал в Пензе

9 апреля в 13:52 712 просмотров

Жительница Пензы в соцсетях опубликовала снимок с Артемием Лебедевым.

Российский дизайнер 7 апреля приезжал в город на Суре и сфотографировался с девушкой в одном из местных заведений. Она опубликовала снимок в Instagram.

Факт своего визита Артемий Лебедев подтвердил на своем сайте www.tema.ru:

Артемий Лебедев — российский дизайнер, бизнесмен, блогер и автор «Ководства» — руководства по веб-дизайну, основатель и гендиректор собственной студии. Известен своими разбирательствами, в том числе — по авторскому праву.

Прецедент был и с Пензой. В серии публикаций в своем «ЖЖ» Артемий Лебедев обвинил мэрию в незаконном использовании логотипа фестиваля «Лучший город зимы», разработанного его студией, слогана «Мечты сбываются», растиражированного рекламой «Газпрома», и снимка, сделанного иркутским фотографом и журналистом Татьяной Черкашиной. Позднее дизайнер вступил в конфликт с мэрией Уфы. В своем блоге он написал, что администрация города «под ноль» украла дизайн-код Москвы, разработанный его студией, и «выдала его за свой труд, не постаравшись даже придумать своих собственных картинок».

Фотография: Скриншоты: https://www.instagram.com/shevchenkommm/ http://www.tema.ru/main.html
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