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Ушел из жизни пензенский архитектор Сергей Герасимов

9 апреля в 14:59 808 просмотров

9 апреля на 54-м году скончался пензенский архитектор Сергей Герасимов.

Пензенцы оставляют соболезнования на его странице в соцсети Facebook.

«Друзья, случилось то, что не должно было случиться сегодня. Сергей Герасимов, его больше нет. Во вторник прощание. У Сергея было, и есть, и всегда будет очень много друзей, поэтому такое странное сообщение для всего мира. Пишу и не верю…» — написала Екатерина Дятлова.

Пользователь Сергей Маренов посвятил ему стихи.

«Умер очень хороший человек Сергей Герасимов. Неожиданно и непонятно. От этого потеря еще тяжелее. Про него можно много хорошего говорить и говорить. Я написал ему стихи. Уверен, что они до него дойдут. Прости. Низкий поклон», — написал он.

Прощание с пензенским архитектором, согласно информации, опубликованной его супругой Светланой Герасимовой в Facebook, пройдет 11 апреля с 13 до 14 часов в ритуальном зале областной больницы им. Н. Н. Бурденко.

UPD: Изменилось время и место прощания с Сергеем Герасимовым. Об этом на своей странице в Facebook написал пензенский предприниматель Игорь Зайдман. Прощание пройдет в Доме культуры им. Кирова с 12.30 до 14.00. Похоронят архитектора на Чемодановском кладбище.

Фотография: Скриншоты: https://ru-ru.facebook.com/seburgray https://www.facebook.com/svetlana.gerasimova.58173?pnref=story https://www.facebook.com/igor.zaydman.9?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
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