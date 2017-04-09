Ушел из жизни пензенский архитектор Сергей Герасимов

Пензенцы оставляют соболезнования на его странице в соцсети Facebook.

«Друзья, случилось то, что не должно было случиться сегодня. Сергей Герасимов, его больше нет. Во вторник прощание. У Сергея было, и есть, и всегда будет очень много друзей, поэтому такое странное сообщение для всего мира. Пишу и не верю…» — написала Екатерина Дятлова.

Пользователь Сергей Маренов посвятил ему стихи.

«Умер очень хороший человек Сергей Герасимов. Неожиданно и непонятно. От этого потеря еще тяжелее. Про него можно много хорошего говорить и говорить. Я написал ему стихи. Уверен, что они до него дойдут. Прости. Низкий поклон», — написал он.

Прощание с пензенским архитектором, согласно информации, опубликованной его супругой Светланой Герасимовой в Facebook, пройдет 11 апреля с 13 до 14 часов в ритуальном зале областной больницы им. Н. Н. Бурденко .

UPD: Изменилось время и место прощания с Сергеем Герасимовым. Об этом на своей странице в Facebook написал пензенский предприниматель Игорь Зайдман. Прощание пройдет в Доме культуры им. Кирова с 12.30 до 14.00. Похоронят архитектора на Чемодановском кладбище.