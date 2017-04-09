В Пензе мошенник развел двух студенток на деньги при съеме жилья (видео)

Две пензенские студентки стали жертвой мошенника. Девушки оказались не знакомы с правилами съема квартиры и чуть не потеряли девять тысяч рублей.

Поиск съемоной квартиры в Пензе для двух иногородних студенток превратился в настоящее приключение. Найдя в интернете подходящее жилье, девушки решили увидеть его воочию.

«Приехали туда. Квартира нам очень понравилась. Мы решили ее снять. На следущий день мы договорились о встрече с хозяином. Мы подписали договор, отдали ему деньги, взяли ключи и сразу же поехали на квартиру. Ключи не подошли ни к домофону, ни к квартире. Когда мы пытались открыть квартиру, нам открыл настоящий хозяин квартиры», — рассказала потерпевшая.

Также хозяин рассказал, что ранее он сдавал квартиру мужчине, который накануне съехал. Девушки, поняв, что их обманули и они потеряли девять тысяч рублей, поспешили в полицию. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления.

«Им оказался уроженец одной из соседних республик 1967 года рождения. Мужчина в содеянном раскаялся и вину свою признал. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», — рассказал дознаватель отдела дознания отдела полиции № 1 УМВД России по г. Пензе Александр Лебедев.

В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.