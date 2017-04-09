В Кузнецке идет работа по приватизации городского имущества (видео)

, водой и электричеством не муниципальные предприятия , а акционерные общества. В городе идет активная работа по приватизации имущества. Ближайшие планы обсудили участники заседания коллегии администрации Кузнецка." data-title="В Кузнецке идет работа по приватизации городского имущества — Пенза-пресс, рунет за день">

В скором времени жителей города Кузнецка Пензенской области будут обеспечивать теплом, водой и электричеством не муниципальные предприятия, а акционерные общества. В городе идет активная работа по приватизации имущества. Ближайшие планы обсудили участники заседания коллегии администрации Кузнецка.

В Кузнецке началось акционирование муниципального предприятия «Горэлектросеть». Об этом шла речь в ходе рабочего совещания в администрации города. Средства от продажи пакета акций планируется направить в бюджет. На сегодняшний день на кадастровый учет поставлен 181 объект электросетевого хозяйства. Участники совещания обсудили также передачу в концессию городской системы водоснабжения и водоотведения.

«В настоящее время проходит процедура согласования существенных условий соглашения по инициативе лица, выступившего с предложением о заключении соответствующего соглашения, — ООО «Компьюлинк». Данная процедура предусмотрена федеральным законом и предполагает возможность заключения концессионного соглашения без конкурсных процедур», — пояснил председатель комитета по управлению имуществом администрации г. Кузнецка Павел Садовников.

В планы городских властей входит акционирование и других муниципальных предприятий Кузнецка.

«МУП «Ритуал» — предложение о преобразовании в общество с ограниченной ответственностью с целью приватизации. МУП ЖКК «Кристалл» — ликвидация. МКУП «Дорсервис» и «Зеленый город» — создание муниципального бюджетного специализированного учреждения с преобразованием предприятий в муниципальное унитарное предприятие», — добавил председатель комитета.

Павел Садовников также отметил, что приватизация городской собственности в 2016 году принесла в бюджет 17 миллионов рублей. Всего в муниципальной собственности в городе находятся около двух тысяч объектов.