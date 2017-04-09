Премьер России выразил соболезнования родным погибших в Египте

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил премьеру Египта Шерифу Исмаилу соболезнования в связи с многочисленными жертвами взрывов в Танте.

Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на РИА «Новости».

«От имени правительства и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате взрывов в египетском городе Танта. Террористы атаковали прихожан коптской церкви в праздничное для всех христиан Вербное воскресенье. Этому варварскому преступлению не может быть оправдания. Виновные в его организации должны понести суровое наказание», — отметил Дмитрий Медведев.

Также он выразил соболезнования родным и близким погибших.