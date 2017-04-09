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На Камчатке двоих отдыхающих могло накрыть снежной лавиной с вулкана

9 апреля в 17:14 200 просмотров
, сошедшую с вулкана Вилючинский на Камчатке.

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Два россиянина могли попасть под снежную лавину, сошедшую с вулкана Вилючинский на Камчатке.

Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на РИА Новости.

«Лавина сошла с северного или северо-восточного склона вулкана. По словам очевидцев, отдыхающих в том районе, под лавиной могут находиться два человека. Кто эти люди, пока неизвестно. В районе вулкана нет мобильной связи, поэтому информации очень мало», — сказала пресс-секретарь краевого главка МЧС Юлия Ананьева.

Она добавила, что отдыхающи, находящиеся в районе происшествия, — любители экстремальных видов спорта, они самостоятельно ведут поиски пропавших.

Фотография: Скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=fVOckJyju70
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