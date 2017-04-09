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В Пензе муниципальные кладбища проверили перед Пасхой

9 апреля в 17:26 508 просмотров
, Ахунское и Восточное.

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В преддверии Пасхи мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил муниципальные кладбища — Ново-Западное, Ахунское и Восточное.

Глава администрации уделил особое внимание благоустройству территорий. В ходе визита Ново-Западное кладбище он раскритиковал состояние мусорных контейнеров.

«Сегодня в 6 утра весь мусор вывозили, следующий вывоз запланирован на завтра. До 8 утра здесь уже ничего не будет. А что касается воды, то пока включить водопровод возможности нет, но этот вопрос будет решен за счет достаточного наполнения баков», — сообщил директор МУП «Спецбюро» Вадим Костин.

«За этим нужно строго следить, чтобы не доставлять неудобств людям. Проблем не должно быть ни с чистотой, ни с водой. Ответственнее отнеситесь к уборке входной группы и прилегающей территории к Ахунскому кладбищу», — сказал Виктор Кувайцев.

Он также поручил директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову отремонтировать подъездные дороги к Ахунскому и Восточному кладбищам.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_dal_ryad_porucheniy_po_blagoustroystvu_munitsipalnykh_kladbishch/
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