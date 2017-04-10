Специалисты МЧС учат 6 языков к Кубку конфедераций-2017
МЧС сократило количество проверок предприятий и фирм
В Пензенской области — одна из самых низких цен на сотовую связь
В России софинансирование пенсии обойдется в 26 млрд рулей
На Камчатке двоих отдыхающих могло накрыть снежной лавиной с вулкана
В Домодедово прибыл гроб с телом Евгения Евтушенко
Православные пензенцы готовятся к Страстной неделе
В 4 городах России начали голосовать по турецкому конституционному референдуму
Финансирование программ развития футбола увеличат в 4 раза
Группа Uma2rman закрыла «Отель Элеон»
все новости

Сергей Пенкин стал героем программы «Пока все дома»

10 апреля в 08:51 252 просмотра
, известный певец Сергей Пенкин стал героем программы «Пока все дома» (12+).

" data-title="Сергей Пенкин стал героем программы «Пока все дома» — Пенза-пресс, рунет за день">

Уроженец Пензы, известный певец Сергей Пенкин стал героем программы «Пока все дома» (12+).

Фотографиями со съемок и с ведущим Тимуром Кизяковым в Сети поделились родственники и близкие Принца Серебряного. Судя по кадрам, программа снималась в доме Пенкина в Ромашково.

Фото Екатерины Бубушян.

Фото Екатерины Бубушян.

По словам родственников певца, программу можно будет увидеть в конце мая.

Программа «Пока все дома» выходит утром в воскресенье на «Первом канале». Ее гостями являются известные люди, находящиеся в кругу семьи.

Фотография: скриншот https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1164095917034254&set=pcb.1164096297034216&type=3&theater и фото https://www.facebook.com/bubushyan.ekaterina?hc_ref=NEWSFEED
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics