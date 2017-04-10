Уроженец Пензы, известный певец Сергей Пенкин стал героем программы «Пока все дома» (12+).
Фотографиями со съемок и с ведущим Тимуром Кизяковым в Сети поделились родственники и близкие Принца Серебряного. Судя по кадрам, программа снималась в доме Пенкина в Ромашково.
По словам родственников певца, программу можно будет увидеть в конце мая.
Программа «Пока все дома» выходит утром в воскресенье на «Первом канале». Ее гостями являются известные люди, находящиеся в кругу семьи.
Фотография: скриншот https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1164095917034254&set=pcb.1164096297034216&type=3&theater и фото https://www.facebook.com/bubushyan.ekaterina?hc_ref=NEWSFEED
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