Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 9 апреля в 10.04.
В результате ДТП пострадало несколько человек.
По данному факту ведется проверка.
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В Терновке несколько человек пострадало в ДТП с 2 легковушками
10 апреля в 09:20 256 просмотров
В Пензе на ул. Терновского столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Фольксваген».
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 9 апреля в 10.04.
В результате ДТП пострадало несколько человек.
По данному факту ведется проверка.