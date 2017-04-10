В Терновке несколько человек пострадало в ДТП с 2 легковушками 256 просмотров « Лада Приора» и «Фольксваген»." data-title="В Терновке несколько человек пострадало в ДТП с 2 легковушками — Пенза-пресс, рунет за день"> 10 апреля в 09:20