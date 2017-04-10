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В Терновке несколько человек пострадало в ДТП с 2 легковушками

10 апреля в 09:20 256 просмотров
«Лада Приора» и «Фольксваген».

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В Пензе на ул. Терновского столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Фольксваген».

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 9 апреля в 10.04.

В результате ДТП пострадало несколько человек.

По данному факту ведется проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5095097/
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