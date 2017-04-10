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В Пензенской области будут самые хорошие дороги в ПФО

10 апреля в 09:46 230 просмотров
«Развитие транспортной системы», рассчитанной до 2020 года.

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К концу 2017 года в Пензенской области 63,5% дорог должны соответствовать нормативным требованиям. Об этом говорится в госпрограмме «Развитие транспортной системы», рассчитанной до 2020 года.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства России, с каждым годом процент качественных дорог в регионах должен расти. Так, если к концу 2017 года в Пензенской области должно стать 63,5% хороших дорог, то в 2018-м этот показатель должен составлять 64%, а к концу 2020 года вырасти до 65%.

Таким образом, в Пензенском регионе будут самые качественные дороги в Приволжском федеральном округе. Хуже всего в ПФО дело с автомагистралями обстоит в Саратовской области, там к завершению госпрограммы будет лишь 11,5% нормативных дорог.

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