« Развитие транспортной системы», рассчитанной до 2020 года." data-title="В Пензенской области будут самые хорошие дороги в ПФО — Пенза-пресс, рунет за день">

К концу 2017 года в Пензенской области 63,5% дорог должны соответствовать нормативным требованиям. Об этом говорится в госпрограмме «Развитие транспортной системы», рассчитанной до 2020 года.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства России, с каждым годом процент качественных дорог в регионах должен расти. Так, если к концу 2017 года в Пензенской области должно стать 63,5% хороших дорог, то в 2018-м этот показатель должен составлять 64%, а к концу 2020 года вырасти до 65%.

Таким образом, в Пензенском регионе будут самые качественные дороги в Приволжском федеральном округе. Хуже всего в ПФО дело с автомагистралями обстоит в Саратовской области, там к завершению госпрограммы будет лишь 11,5% нормативных дорог.