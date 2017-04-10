Пензенцы просят закрыть контактный зоопарк, где уродуют животных

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Пензенцы в Сети собирают подписи за закрытие открывшегося в областном центре контактного зоопарка, где, по их мнению, не обошлось без издевательства над животными.

Петицию на сайте Change.org разместила жительница Пензы Мария Иванова.

«Открылся новый контактный зоопарк, где заклеивают маленьким рептилиям пасть скотчем, кроме них есть еще «алмазные» черепахи: им на панцирь приклеивают стразы, бусинки и прочие мелкие игрушки. Кроликов окрашивают во все цвета радуги, на радость публики и для привлечения новых клиентов. Неизвестно, на что еще руководство зоопарка способно.

Дело не только в том, вредна или безвредна краска. У животных тоже есть права, и кто, кроме нас, людей, может защитить их?! Я думаю, если бы животные умели говорить, они бы не подписались на это сомнительное «удовольствие». Мало того, что на животных наживаются, так еще и уродуют их естественную красоту! Лично я считаю, что животные выглядели бы презентабельней, если бы их не разрисовали под дешевую игрушку для детей. И не будем забывать, кролики — это не кошки и не собаки! Желудок у кроликов намного слабее, и даже съеденный лист белокочанной капусты может вызвать летальный исход. Не говоря уже о красителях! Красители опасны и для людей!

Жители города недоумевают, просят разобраться с ситуацией и остановить издевательство на животными!» — написала она.

Петиция адресована Московскому обществу защиты животных, общественной организации по защите животных «Забота», Обществу защиты здоровья, жизни и прав животных «Энималс» и благотворительному фонду защиты животных «БИМ».

За три недели петиция набрала 52099 подписей из 75000.