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МЧС сократило количество проверок предприятий и фирм

10 апреля в 10:06 146 просмотров
(МЧС) России избавит предпринимателей от многочисленных проверок по линии пожарного надзора, пишут «Известия».

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Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России избавит предпринимателей от многочисленных проверок по линии пожарного надзора, пишут «Известия».

«МЧС уже на треть сократило количество проверок. Приоритет такой работы — поддержка малого и среднего бизнеса. Мы снижаем административную нагрузку на предпринимательскую деятельность, при этом сохраняя и даже повышая уровень защищенности объектов бизнеса от всевозможных угроз», — цитируют журналисты главу ведомства Владимира Пучкова.

По его словам, работа инспекторов будет оцениваться по снижению числа пожаров и материального ущерба от них, а не по числу найденных нарушений.

Планируется, что нарушения будут устранять без штрафов, ограничатся предупреждениями.

«Министерство уже на треть сократило количество проверок», — добавил Владимир Пучков.

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