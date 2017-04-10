МЧС сократило количество проверок предприятий и фирм

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России избавит предпринимателей от многочисленных проверок по линии пожарного надзора, пишут « Известия ».

«МЧС уже на треть сократило количество проверок. Приоритет такой работы — поддержка малого и среднего бизнеса. Мы снижаем административную нагрузку на предпринимательскую деятельность, при этом сохраняя и даже повышая уровень защищенности объектов бизнеса от всевозможных угроз», — цитируют журналисты главу ведомства Владимира Пучкова.

По его словам, работа инспекторов будет оцениваться по снижению числа пожаров и материального ущерба от них, а не по числу найденных нарушений.

Планируется, что нарушения будут устранять без штрафов, ограничатся предупреждениями.

«Министерство уже на треть сократило количество проверок», — добавил Владимир Пучков.