Пензенский проект культурного дневника школьника внедрят по всей России

Мединский поручил департаменту образования Министерства культуры в течение двух недель подготовить соответствующие предложения, пишет ТАСС.



В Пензенской области проект реализуется с 2014 года. В своих культурных дневниках школьники записывают впечатления от посещения музеев, спектаклей, концертов, делятся семейными традициями.



В декабре 2016 года проект культурного дневника был представлен в Совете Федерации и получил высокую оценку, сообщил зампред правительства Пензенской области Олег Ягов. В начале февраля верхняя палата парламента в своем постановлении рекомендовала другим субъектам перенимать опыт региона.



Член Совета Федерации Зинаида Драгункина отметила, что детям полезно вести культурный дневник и подчеркнула, что никаких оценок в нем не будет.