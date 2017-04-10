Кувайцев: Мы должны до сентября завершить переселение граждан из ветхого жилья
В Пензе проверят, как перевозят детей в машинах
Пензенские больницы задолжали более 100 млн руб. по контрактам
Пензенец просит убрать новую остановку у «Электроприбора»
В Пензенской области будут самые хорошие дороги в ПФО
Пензенцы просят закрыть контактный зоопарк, где уродуют животных
В Пензе после жалобы жильцов УК взялась за уборку
В Пензе разыскивают Вячеслава Василенко
Пензенцев приглашают на «Ночь пожирателей рекламы»
На ярмарках в Пензе перед Пасхой царит оживление
все новости

Пензенский проект культурного дневника школьника внедрят по всей России

10 апреля в 10:07 162 просмотра
, разработанного в Пензе, по всей России.

" data-title="Пензенский проект культурного дневника школьника внедрят по всей России — Пенза-пресс, рунет за день">

Министр культуры РФ Владимир Мединский одобрил идею внедрения культурного дневника школьника, разработанного в Пензе, по всей России.

Мединский поручил департаменту образования Министерства культуры в течение двух недель подготовить соответствующие предложения, пишет ТАСС.

В Пензенской области проект реализуется с 2014 года. В своих культурных дневниках школьники записывают впечатления от посещения музеев, спектаклей, концертов, делятся семейными традициями.

В декабре 2016 года проект культурного дневника был представлен в Совете Федерации и получил высокую оценку, сообщил зампред правительства Пензенской области Олег Ягов. В начале февраля верхняя палата парламента в своем постановлении рекомендовала другим субъектам перенимать опыт региона.

Член Совета Федерации Зинаида Драгункина отметила, что детям полезно вести культурный дневник и подчеркнула, что никаких оценок в нем не будет.

Фотография: www.kremlin.ru/events/president/news/51690/photos/43817
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics