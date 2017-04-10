Кувайцев: Мы должны до сентября завершить переселение граждан из ветхого жилья
В Пензе проверят, как перевозят детей в машинах
Пензенские больницы задолжали более 100 млн руб. по контрактам
Пензенский проект культурного дневника школьника внедрят по всей России
В Пензенской области будут самые хорошие дороги в ПФО
Пензенцы просят закрыть контактный зоопарк, где уродуют животных
В Пензе после жалобы жильцов УК взялась за уборку
В Пензе разыскивают Вячеслава Василенко
Пензенцев приглашают на «Ночь пожирателей рекламы»
На ярмарках в Пензе перед Пасхой царит оживление
все новости

Пензенец просит убрать новую остановку у «Электроприбора»

10 апреля в 10:14 228 просмотров

Житель Пензы просит избавить город от некрасивых остановок.

«Очень непонятно, что происходит с остановками. Сначала их начали сносить, ничего не ставя взамен долгое время, а погода в марте не располагала к нахождению без крыши в ожидании транспорта. Потом стали ставить остановки. Если это стеклянные, то их уже все заклеили рекламой, выглядит не очень привлекательно. Но верх всего — это остановка возле АО «Электроприбор». Я такие видел только на трассе для дачников. Это ужас тихий! Такое позорище. Тогда на трогали бы старые. Для чего ставят эти железные полукруги?» — написал возмущенный горожанин в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, остановка у «Электроприбора» вызвала бурные споры пензенцев в конце недели. Одни называли ее «убожеством», другие говорили о ее долговечности.

ИА «Пенза-Пресс» направило запрос по поводу ситуации с остановками в соответствующие органы.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics