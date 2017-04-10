Пензенские больницы задолжали более 100 млн руб. по контрактам

«Практически все учреждения здравоохранения региона ненадлежащим образом исполняют свои обязательства по своевременной оплате заключенных с хозяйствующими субъектами контрактов (договоров)», — отметили в пресс-службе ведомства.

Так, по данным пресс-службы облпрокуратуры, по состоянию на 22 марта общий объем задолженности больниц составил 114,2 млн руб., из которых 19,9 млн — задолженность за оплату услуг ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями.

«Основная часть задолженности приходится на учреждения здравоохранения Пензы (более 17,8 млн руб.), Каменского (более 31,7 млн руб.), Колышлейского (более 13,7 млн руб.), Нижнеломовского (более 17,9 млн руб.) и Шемышейского (10,3 млн руб.) районов», — пояснили в пресс-службе.

Прокуратура внесла в адрес министра здравоохранения Владимира Стрючкова представление об устранении нарушений законодательства. Оно находится на рассмотрении.