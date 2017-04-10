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К строящемуся аэропорту Саратова проложат временную дорогу за 35 млн

10 апреля в 10:38 94 просмотра

В Саратове приступили к активной фазе строительства нового аэропорта.

Как сообщает СарБК, об этом свидетельствуют запросы предложений на выполнение работ на сайте госзакупок.

В частности, инвестор построит временную дорогу к будущей стройплощадке протяженностью 1,6 км. Работы оцениваются в 35 млн рублей. Подрядчик обязуется предоставить трехмесячную гарантию.

Итоги закупки подведут 29 мая. Еще 600 тысяч рублей инвестор планирует вложить в устройство внешнего электроснабжения для штаба строительства.

Ранее врио губернатора Валерий Радаев заявлял о том, что в апреле начнутся работы по строительству аэровокзала и других объектов будущего аэропорта. Сейчас холдинг продолжает отбор подрядчиков. Ранее из 20 кандидатов были отобраны 14 компаний, претендующие на проект стоимостью 7 млрд руб. В то же время на объекте продолжаются и работы за счет средств из бюджета, строится подъездная дорога.

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