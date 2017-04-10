В больнице им. Н. Н. Бурденко заработало новое реанимационное оборудование

В областном минздраве напомнили случай оказания помощи пациенту из Франции - он получил травму руки и поступил в каменскую межрайонную больницу, где ему была оказана первичная хирургическая и реанимационная помощь, затем прибыли врачи из больницы им.
«В благодарность руководство компании, где работает гражданин Франции, вышло с инициативой и приобрело для Пензенской областной клинической больницы им.
Оборудование уже работает в больнице.
«Иностранец или русский — мы лечим всех пациентов одинаково. Испокон веков на Руси было и есть меценатство. Прибор — важный. Безусловно, он будет очень полезен для оказания специализированной медицинской помощи нашим пациентам», — сообщил главный врач Пензенской областной клинической больницы им.
Ранее сообщалось, что пациент из Франции переведет на счет каменской больницы полмиллиона рублей.