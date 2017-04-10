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В больнице им. Н. Н. Бурденко заработало новое реанимационное оборудование

10 апреля в 14:27 226 просмотров

В пензенской областной больнице им. Н. Н. Бурденко появился новый аппарат пациента с функцией инвазимного мониторирования.

В областном минздраве напомнили случай оказания помощи пациенту из Франции - он получил травму руки и поступил в каменскую межрайонную больницу, где ему была оказана первичная хирургическая и реанимационная помощь, затем прибыли врачи из больницы им. Н. Н. Бурденко.


«В благодарность руководство компании, где работает гражданин Франции, вышло с инициативой и приобрело для Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко аппарат нового поколения для реанимации — монитор слежения с функцией инвазимного мониторирования», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.


Оборудование уже работает в больнице.

«Иностранец или русский — мы лечим всех пациентов одинаково. Испокон веков на Руси было и есть меценатство. Прибор — важный. Безусловно, он будет очень полезен для оказания специализированной медицинской помощи нашим пациентам», — сообщил главный врач Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Александр Никишин.

Ранее сообщалось, что пациент из Франции переведет на счет каменской больницы полмиллиона рублей.

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