В Пензе открылась выставка мастеров «Русская весна» (видео)

« Воображариум» открылась выставка « Русская весна» ( 0+). В нее вошли около 100 работ пензенских мастеров. Особое место заняли неофициальные символы России." data-title="В Пензе открылась выставка мастеров «Русская весна» — Пенза-пресс, рунет за день">

В преддверии святого праздника Пасхи в галерее «Воображариум» открылась выставка «Русская весна» (0+). В нее вошли около 100 работ пензенских мастеров. Особое место заняли неофициальные символы России.

Пуховый платок, матрешка, украшения, расписанные под хохлому и гжель. Неофициальные символы страны, благодаря которым никогда не спутаешь Россию с другими государствами, стали основой новой выставки «Русская весна» в галерее «Воображариум», сообщает телеканал «Экспресс».

«Весна — это что? Это птицы, которые уже поют. Зелени еще пока нет, но скоро будет. Это женщины. И, конечно, святой праздник Пасхи, в преддверии которого мы открываем «Русскую весну», — сказала арт-директор галереи «Воображариум» Марина Краснова.

На выставке можно познакомиться с работами ремесленников из Пензы и области. Особое место заняли матрешки, расписные пасхальные яйца и деревянные копилки мастера росписи по дереву Алими Шамшетдиновой. Одним из трудоемких в исполнении стал символ гостеприимного дома и семейного уюта — декоративный самовар.

«Он не просто расписан, покрыт лаком. Он еще служит конфетницей, туда можно чай, заварку, конфеты положить. Во-вторых, это композиция, в которую входит не только самовар, но и чайничек, маленькие тарелки, чашечки», — рассказала мастер.

Удивить постарались всех — и местных жителей, и гостей города. Студентки медицинского института из Киргизии как раз давно искали место, где можно найти колоритные подарки для своих родных и близких.

«Решили зайти сюда, прикупить сувениры для родителей, потому что скоро лето и мы домой отправляемся. Мы в восторге, тут столько всего, что у нас глаза разбегаются» — поделилась посетительница выставки Сырга Талантбекова.

Познакомиться с выставкой «Русская весна» (0+) можно будет до 15 апреля.