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Пензенским школьникам показали опыты о вреде алкоголя (видео)

10 апреля в 15:14 162 просмотра
, с помощью научных экспериментов. В школе № 74 выступили специалисты благотворительного фонда «Желание быть!»

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Химия — против алкоголя. О вреде злоупотребления спиртным пензенским подросткам показали наглядно, с помощью научных экспериментов. В школе № 74 выступили специалисты благотворительного фонда «Желание быть!»

Элементарный научный эксперимент и последствия глобальной проблемы. Насколько опасен алкоголь для здоровья человека и как он влияет на организм, ученикам школы № 74 демонстрируют с помощью химических опытов. Этиловый спирт смешивают с белком и жиром, поджигают, показывают, как этанол действует на кровь. Научно-социальное шоу приготовили для семиклассников, сообщает телеканал «Экспресс».

«Впервые вижу такие эксперименты и мне очень нравится, потому что это очень интересно — как работает организм при поступлении алкоголя. В принципе, я всегда относилась к нему резко негативно, но это еще раз заставило задуматься об этом и никогда не принимать», — рассказала ученица 7 класса школы № 74 г. Пензы Яна Максимова.

Наука против пагубных привычек — благотворительная акция. Эксперименты для школьников устраивают специалисты фонда «Желание быть!»

«Вся программа построена на открытой информации, но, к сожалению, ее никто не смотрит никогда. Мы хотим, чтобы ребята, прежде чем примут решение, выпивать им или нет, курить или нет, обладали полным пакетом информации по этому вопросу», — отметила представитель благотворительного фонда «Желание быть!» Елена Панферова.

В 2017 году с научной программой представители фонда посетят 65 школ в Пензе и области. В центре внимания общественников — не только проблема алкоголя: с помощью химических опытов ребятам расскажут также об опасности курения и фастфуда.

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