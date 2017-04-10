Ученые предложили выращивать в России рогатые огурцы и восковые тыквы

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Ученые Центрального сибирского ботанического сада (ЦСБС СО РАН) предложили ввести в рацион россиян экзотические растения, адаптированные для суровых условий, чтобы решить проблему нехватки ценных элементов в тех овощах, которые находятся в широком доступе.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание СО РАН «Наука в Сибири».

Старший научный сотрудник ЦСБС Юрий Фотев отметил, что содержание макро- и микроэлементов в продуктах питания в последнее время резко снизилось, причем не только в овощах, но и в мясе, молоке и другой пище. Это приводит к распространению серьезных заболеваний. Ученый объяснил это явление тем, что производители не заботятся о функциональных пищевых ингредиентах, стремясь вырастить коммерчески привлекательные плоды.

«Растение поглощает и накапливает в листьях и плодах различные макро- и микроэлементы, следуя своим видовым предпочтениям и их содержанию в почве. С течением времени почва обедняется, а внесение биогенных элементов с удобрениями обычно не восполняет ежегодный вынос с урожаем», — пояснил он.

Однако некоторые овощи могут накапливать эти вещества в гораздо большем количестве. Выяснилось, что много ценных микроэлементов содержится в экзотических культурах. Предполагается, что в рационе россиян могут появиться вигна, момордика, бенинказа (или восковая тыква) и кивано. Эти овощи родом из Африки, Азии и Южной Америки исследовали сразу в нескольких институтах СО РАН. Некоторые сорта можно выращивать в открытом грунте и теплицах, в том числе — в Сибири.

По словам ученых, в этих растениях — много веществ, которых часто не хватает россиянам. Например, в кивано (или рогатом огурце) много кроветворных микроэлементов, в момордике — каротиноидов, аскорбиновой кислоты и инсулиноподобных пептидов. Содержание в плодах выведенного в Сибири сорта момордики «Гоша» — в 1,2−3,9 раз больше магния, железа, марганца, цинка и меди, чем в томатах, и в 1,2−9,6 раз больше, чем в огурцах.

«В сотрудничестве с другими НИИ необходимо разработать рекомендации по созданию в России национальной системы функциональных продуктов питания», — предложил Юрий Фотев.