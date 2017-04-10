В студии ТРК «Экспресс» проходит праймериз «Единой России» (видео)

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10 сентября в Пензенской области пройдут выборы в региональное Законодательное Собрание. И, хотя официальный старт предвыборной кампании еще не дан, многие кандидаты уже начали готовиться. Например, для членов и сторонников политической партии «Единая Россия» в выходные началась процедура предварительного голосования. В течение полутора месяцев ее участники будут во время дебатов в прямом эфире бороться за право стать кандидатом от партии на выборах в ЗакСобр. Организацию прямых трансляций взял на себя телеканал «Экспресс».

Первая студия телеканала «Экспресс» на время стала площадкой для политических дебатов. С 8 апреля обязательный общедоступный канал Пензенской области ведет прямые интернет-трансляции публичных выступлений участников предварительного голосования партии «Единая Россия».

«К нам обратилось региональное отделение партии «Единая Россия» с просьбой оказать информационное и техническое содействие в организации дебатов участников предварительного голосования. Мы с удовольствием откликнулись на это предложение и, начиная с 8 апреля до 21 мая, по выходным дебаты будут идти в Первой студии телерадиокомпании «Экспресс», — рассказал начальник технического отдела телерадиокомпании «Экспресс» Артур Трошин.

Участники предварительного голосования в Первой студии обсуждают важные и актуальные темы: жилищно-коммунальное хозяйство, образование, экономику, промышленность, социальную защиту населения, здравоохранение, демографию и развитие села. Участие в дебатах обязательно для всех кандидатов вне зависимости от возраста и опыта политической борьбы, сообщает телеканал «Экспресс».

«Все желающие — и члены партии, и ее сторонники, беспартийные, талантливые, умные, молодые люди, которые проявляют инициативу, имеют возможность поучаствовать в этом важном политическом мероприятии, которое называется внутрипартийное голосование», — отметил секретарь пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

Председатель молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Наталья Назарова участвует в праймериз впервые. Девушка уверена, что это очень полезный жизненный опыт.

«Для меня это — как новая ступень развития. Притом, что есть опыт публичных выступлений, мне волнительно, потому что важно за две минуты уложить очень много мыслей по той сфере, по которой идут дебаты», — сказала участница предварительного голосования Наталья Назарова.

Участники не только смогли озвучить свою позицию по важным вопросам, но и пообщались с жителями Пензы напрямую. В течение всего времени дебатов в студии присутствовали зрители. Они задали свои вопросы потенциальным кандидатам в депутаты регионального Законодательного Собрания.

«Все мы понимаем, что коммунальная система у нас в упадке, все хотят отремонтировать, но почему-то денег на это найти не могут. Наверное, проблема в том, что собрать денег с населения не могут, или какие-то иные проблемы, то есть хотелось бы в этом процессе разобраться. И еще один немаловажный вопрос, который меня лично волнует, это мусор на каждом углу, его просто горы везде валяются», — озвучил волнующие вопросы зритель Илья Толов.

В ходе дебатов зрители смогли получить ответы на интересующие их вопросы и составить свое мнение о кандидатах.

«Я считаю, что данное мероприятие организовано очень хорошо, на высоком уровне, и оно большую пользу несет. Ты видишь, кого можешь выбрать, то, что он компетентен и то, что он владеет большей информацией, чем, допустим, рядовой житель», — поделилась мнением зритель Екатерина Волкова.

Дебаты в Первой студии телеканала «Экспресс» будут проходить до 21 мая каждую субботу и воскресенье с 10.00. Следить за ними можно на официальном сайте предварительного голосования в интернете.

28 мая пройдет единый день предварительного голосования партии «Единая Россия». По его итогам будут сформированы списки кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Пензенской области.