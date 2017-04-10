Не жаль миллиарды. Какой станет транспортная инфраструктура Пензы к 2026 году

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Пензы на 2017−2026 годы принималась в спешке, поразительной для документа, который предусматривает выделение 12 млрд 940 млн рублей. По словам главы города Валерия Савельева, материалы для ознакомления депутатам направили за два дня до сессии. Обсуждение программы на профильной комиссии заняло 10 минут, а на публичные слушания и вовсе пришел только один пензенец.



Выступая на мартовской сессии Гордумы, депутат Юрий Зиновьев предложил тщательно изучить и доработать программу и уже только потом выносить ее на утверждение, но большинство коллег с ним не согласилось. Скорость, с которой принимался документ, объяснили тем, что Пенза в составе агломерации участвует в программе «Безопасные и качественные дороги», по которой выделяется большая сумма из федерального бюджета (625 млн рублей), и эти средства нужно отразить в программе.



Программа, о которой идет речь, — первая в своем роде. Об этом говорили все выступавшие на сессии депутаты. Владимир Мутовкин отдельно подчеркнул, что она носит концептуальный характер и, наверняка, будет дорабатываться. И. о. начальника управления экономического развития Пензы Рашид Юманкулов отметил, что суммы, которые направят на совершенствование транспортной инфраструктуры в городе, также со временем будут уточняться. Сейчас предполагается, что основную нагрузку возьмет на себя бюджет Пензы — 8,5 млрд рублей. Из 819,7 млн рублей, которые освоят уже в этом году, из городской казны выделят почти половину суммы — 434 миллиона.



Цель программы сформулирована в общих понятиях: «создание транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения». Как уже сообщало ИА «Пенза-Пресс», достигать ее будут в два этапа: в 2017—2020 и в 2021—2026 годах.



Основной показатель, на который обратили внимание разработчики программы, — это процент автодорог, отвечающих нормативным требованиям. За 10 лет он вырастет в два с половиной раза — с 39 до 85%. На ремонт и реконструкцию дорог местного значения выделят до трети всей суммы, предусмотренной программой , — 4,3 млрд рублей. На разработку проектно-сметной документации, начиная с 2019 года, потратят 140 млн рублей.



Из крупных проектов, которые прописаны в программе отдельно, в 2017 году будет полностью реализован только один: реконструкция улицы Антонова (179,3 млн рублей). В этом году начнется также строительство дороги между поселками Нефтяник и Заря (она обойдется в 302 миллиона), которую обещают сдать в 2018-м. Кроме того, в следующем году появится еще одна дорога — в районе улицы Бадигина (на нее потребуется 33 миллиона) и пройдет ремонт улицы Бакунина на отрезке от ул. Плеханова до ул. Кулакова (50 млн рублей). Остальные крупные инфраструктурные проекты, если верить программе, стоит ждать не раньше 2020 года, на который намечена реконструкция моста через Суру в створе улицы Бакунина и подходов к нему (1,3 млрд рублей), а также ремонт транспортной развязки у Свердловского моста (3,5 млрд).



На 2022−2026 годах запланированы реконструкция улиц Кураева и Пушкина (230,2 и 578,4 млн рублей соответственно), строительство общегородской магистрали, которая свяжет второй микрорайон Арбеково и Зарю (814,6 млн рублей), и первый этап создания подъезда к микрорайону малоэтажной застройки юго-западнее Тепличного комбината (58,2 миллиона).



Другой показатель, который существенно улучшится за следующие 10 лет, — это число пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения (световозвращатели, устройства дополнительного освещения и др.). К 2026 году таких переходов будет 855, их доля вырастет с 5 до 30%. Интересно, что власти города собираются вложиться в обустройство надземных переходов. В этом году на эту цель будет потрачено всего 2,8 млн рублей. На искусственное освещение направят 561 миллион.



Прочие показатели, отраженные в программе, изменятся незначительно: доля общественного транспорта, адаптированного для проезда инвалидов, достигнет 20,5% (сейчас — 19,8%), а доля конечных остановок, оборудованных разворотной площадкой и павильонами — 39% (сейчас — 33,9%). Обустройство парковочного пространства, о котором так много говорят последние годы, потребует в ближайшие 10 лет всего 30 миллионов рублей, а инфраструктуру для грузового транспорта, в первую очередь — парковки и отстойники — планируется создавать за счет привлечения бизнеса (на это нужно 450 млн рублей).



Как отметил депутат Владимир Мутовкин, в программе ничего не говорится о показателях аварийности и смертности — главных индикаторах безопасности на дорогах. Он же подчеркнул, что в Пензе необходимо создавать автоматизированную систему управления транспортными потоками в рамках всего города.



«Рано или поздно мы к этому придем. Транспортные потоки увеличиваются, управлять ими в ручном режиме не представляется возможным. Чем раньше мы начнем это продумывать и приступать к реализации этой идеи, тем лучше», — отметил депутат.



Согласно программе, к 2020 году уровень перевозок пассажиров транспортом общего пользования снизится, а к 2026 году автомобиль будет почти у каждого третьего жителя города (показатель автомобилизации — 300−350 машин на 1000 человек).



Депутат Андрей Сакмаев обратил внимание, что в Пензе до сих пор нет транспортной схемы города. К ее разработке депутат предложил привлечь сотрудников университета архитектуры и строительства.



«Автобусы большой вместимости все равно проблему [загруженности дорог] не решат, нужно делать улицы-дублеры. Схемы ремонта и замены дорожного полотна в городе тоже не существует. У нас полгорода лежит на иссинском щебне, и сколько бы мы туда не клали асфальт, он все равно держаться не будет. Нужно разработать транспортную схему и на тех магистралях, которые будут нести основную нагрузку, делать капитальный ремонт, начиная с основания», — подчеркнул Сакмаев.



Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул, что программа будет дорабатываться, так как максимально точно спрогнозировать суммы, которые будут выделены через 5−10 лет, крайне сложно. Так что, вполне может оказаться: то, каким мы представляем состояние наших дорог через 10 лет и то, какими они будут, спустя время, — это две разные вещи.