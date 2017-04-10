Пензенцы помогли инспекторам поймать 14 пьяных водителей

По итогам проверок за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержали 65 водителей. Из них о 14 случаях правонарушений сообщили горожане.

Основная задача мероприятий — обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение ДТП по вине пьяных водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения без уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.