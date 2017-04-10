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Пензенцы помогли инспекторам поймать 14 пьяных водителей

10 апреля в 15:36 292 просмотра
«Нетрезвый водитель».

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Сотрудники УГИБДД по Пензенской области провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

По итогам проверок за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержали 65 водителей. Из них о 14 случаях правонарушений сообщили горожане.

Основная задача мероприятий — обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение ДТП по вине пьяных водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения без уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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