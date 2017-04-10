Белозерцев: Готовиться к пожароопасному периоду нужно заранее
В Пензе на пляжах спецдежурный будет сообщать о пьяных в полицию
Мэрия прокомментировала высмеянную пензенцами остановку «Электроприбор»
В Пензенской области чистят дороги к родникам
33 пензенских ребенка пожаловались на зрение
Пензенцев лишили возможности получать электронные платежки за ЖКУ
В Пензенской области приводят в порядок дороги к кладбищам
Пензенцы помогли инспекторам поймать 14 пьяных водителей
В студии ТРК «Экспресс» проходит праймериз «Единой России»
Не жаль миллиарды. Какой станет транспортная инфраструктура Пензы к 2026 году
все новости

«Транснефть-Дружба» требует снести дачные постройки в Пензе

10 апреля в 15:35 600 просмотров
, подало новый иск, на этот раз к администрации Пензы.

" data-title="«Транснефть-Дружба» требует снести дачные постройки в Пензе — Пенза-пресс, рунет за день">

АО «Транснефть-Дружба», которое требует снести дома в Кузнецке, подало новый иск, на этот раз к администрации Пензы.

Как следует из материалов дела, 3 апреля компания направила иск в арбитражный суд к мэрии Пензы с требованием снести дачные постройки в поселке Нефтяник и на улице Горсвалка в Пензе. По мнению истца, они находятся в зоне минимально допустимых расстояний магистрального нефтепровода «Дружба-2» — 424 км и 441 км. Кроме того, представители АО «Транснефть-Дружба» требуют запретить мэрии выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию построек и сооружений в охранной зоне и зоне минимально допустимых расстояний нефтепровода без согласия его собственника.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 4 апреля исковое заявление было оставлено без движения, так как в нем не было указано «количество и идентифицирующие признаки строений, подлежащих сносу, а также земельных участков под ними».

Уточнить свои требования АО «Транснефть-Дружба» может до 4 мая.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics