Как следует из материалов дела, 3 апреля компания направила иск в арбитражный суд к мэрии Пензы с требованием снести дачные постройки в поселке Нефтяник и на улице Горсвалка в Пензе. По мнению истца, они находятся в зоне минимально допустимых расстояний магистрального нефтепровода «Дружба-2» — 424 км и 441 км. Кроме того, представители АО «Транснефть-Дружба» требуют запретить мэрии выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию построек и сооружений в охранной зоне и зоне минимально допустимых расстояний нефтепровода без согласия его собственника.
Определением Арбитражного суда Пензенской области от 4 апреля исковое заявление было оставлено без движения, так как в нем не было указано «количество и идентифицирующие признаки строений, подлежащих сносу, а также земельных участков под ними».
Уточнить свои требования АО «Транснефть-Дружба» может до 4 мая.
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«Транснефть-Дружба» требует снести дачные постройки в Пензе
10 апреля в 15:35 600 просмотров
АО «Транснефть-Дружба», которое требует снести дома в Кузнецке, подало новый иск, на этот раз к администрации Пензы.
Как следует из материалов дела, 3 апреля компания направила иск в арбитражный суд к мэрии Пензы с требованием снести дачные постройки в поселке Нефтяник и на улице Горсвалка в Пензе. По мнению истца, они находятся в зоне минимально допустимых расстояний магистрального нефтепровода «Дружба-2» — 424 км и 441 км. Кроме того, представители АО «Транснефть-Дружба» требуют запретить мэрии выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию построек и сооружений в охранной зоне и зоне минимально допустимых расстояний нефтепровода без согласия его собственника.