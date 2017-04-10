«Транснефть-Дружба» требует снести дачные постройки в Пензе

Как следует из материалов дела, 3 апреля компания направила иск в арбитражный суд к мэрии Пензы с требованием снести дачные постройки в поселке Нефтяник и на улице Горсвалка в Пензе. По мнению истца, они находятся в зоне минимально допустимых расстояний магистрального нефтепровода «Дружба-2» — 424 км и 441 км. Кроме того, представители АО «Транснефть-Дружба» требуют запретить мэрии выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию построек и сооружений в охранной зоне и зоне минимально допустимых расстояний нефтепровода без согласия его собственника.



Определением Арбитражного суда Пензенской области от 4 апреля исковое заявление было оставлено без движения, так как в нем не было указано «количество и идентифицирующие признаки строений, подлежащих сносу, а также земельных участков под ними».



Уточнить свои требования АО «Транснефть-Дружба» может до 4 мая.