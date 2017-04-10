Появилась временная схема движения транспорта в Пензе на 8−9 Мая

На сайте мэрии Пензы опубликовали временную схему движения транспорта на предстоящих майских праздниках.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, движение транспортных средств прекращается на время проведения праздничных мероприятий на Юбилейной площади 9 мая в период с 6.00 до 00.00:

— по автомобильной дороге по ул. Бакунина на участке от ул. Толстого до ул. Суворова;

— по автомобильной дороге по ул. Новый Кавказ на участке от ул. Толстого до ул. Пугачева;

— по автомобильной дороге по ул. Пугачева от ул. Новый Кавказ до ул. Некрасова.

Также 9 мая в период с 20.00 до 23.00:

— по автомобильной дороге по ул. Суворова на участке от ул. Бекешская до ул. Кулакова (кроме транспорта общего пользования);

— по автомобильной дороге по ул. Толстого на участке от ул. Суворова до ул. Пушкина;

— по автомобильной дороге по ул. Некрасова на участке от ул. Суворова до ул. Пушкина.

На время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты 9 мая в период с 8.30 до 16.00 прекращается движение:

— по автомобильной дороге по ул. Карпинского от Монумента воинской и трудовой Славы (Проспект Победы) до кругового кольца пересечения улиц Карпинского — 8-ое Марта;

— по автомобильной дороге по ул. Коммунистическая от ул. Карпинского до ул. Дзержинского;

— по автомобильной дороге по ул. Луначарского от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы;

— по автомобильной дороге по проспекту Победы от ул. Ленина до пересечения ул. Беляева;

— по автомобильной дороге по ул. Ленина от проспекта Победы (Монумента воинской и трудовой Славы) до Гагаринского путепровода;

— по автомобильной дороге по ул. Пионерской от ул. Коммунистической до ул. Луначарского.

Также движение будет приостановлено на время прохождения колонны 9 мая в период с 8.30 до 10.30 на участках автомобильных дорог по маршруту от центрального КПП (Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева) — ул. Лермонтова — ул. Советская — ул. Карла Маркса — ул. Московская — ул. Пушкина — ул. Кулакова — ул. Дзержинского — ул. Коммунистическая.

На время прохождения колонны в период с 11.30 до 12.30 на участках автомобильных дорог по маршруту от Монумента воинской и трудовой Славы (Проспект Победы) — ул. Коммунистическая — ул. Кулакова — ул. Космодемьянской — ул. Захарова — ул. Мира — ул. Ленинградская — ул. Лермонтова — центральный КПП (Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева).

Кроме того, с 22 часов 8 мая до 13 часов 9 мая будет временно ограничена стоянка автомобилей:

— по ул. Лермонтова на участке от ул. Советская до ул. Ленинградская (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Советская от ул. К. Маркса до ул. Лермонтова (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. К. Маркса от ул. Кирова до ул. Володарского (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Московская на участке от ул. К. Маркса до ул. Кураева (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Кураева от ул. Володарского до ул. Кирова (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Пушкина на участке от ул. Московская до ул. Володарского (по нечетной стороне);

— по ул. Пушкина на участке от ул. Володарского до ул. Кулакова (по нечетной стороне);

— по ул. Кулакова и ул. Дзержинского на участке от ул. Пушкина до ул. Коммунистическая (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Коммунистическая на участке от ул. Дзержинского до ул. Карпинского (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Космодемьянской на участке от ул. Пушкина до ул. Захарова (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Захарова и ул. Мира на участке от ул. Космодемьянской до ул. Ленинградская (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Ленинградская на участке от ул. Мира до ул. Лермонтова (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Карпинского на участке от ул. 8-ое Марта до проспекта Победы (по четной и нечетной сторонам);

— по проспекту Победы от ул. Беляева до ул. Пионерская (по четной и нечетной сторонам).

С 20 часов 8 мая до 20 часов 9 мая будет временно ограничена стоянка автомобилей:

— по ул. Суворова от ул. Кулакова до ул. Бекешская (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Бакунина от ул. Толстого до ул. Суворова (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Новый Кавказ от ул. Толстого до ул. Пугачева;

— по ул. Пугачева от ул. Новый Кавказ до ул. Некрасова.

Более подробно с временными схемами движения транспорта можно ознакомиться на сайте мэрии.