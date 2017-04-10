, об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» пишут горожане. По их словам , раньше узнать о сумме платы за ЖКУ можно было с помощью « Личного кабинета» центра « Самоучет», однако теперь он закрыт , а альтернативы нет. Корреспондент Галина Преснякова разбиралась , как теперь можно получить виртуальную платежку." data-title="Пензенцев лишили возможности получать электронные платежки за ЖКУ — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе невозможно получить электронную квитанцию на оплату услуг жилищно-коммунальных услуг, об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» пишут горожане. По их словам, раньше узнать о сумме платы за ЖКУ можно было с помощью «Личного кабинета» центра «Самоучет», однако теперь он закрыт, а альтернативы нет. Корреспондент Галина Преснякова разбиралась, как теперь можно получить виртуальную платежку.

«Квитанции за квартплату получаем от «Самоучета». До недавнего времени на сайте этой организации действовал личный кабинет, в котором, помимо прочего, можно было распечатать для оплаты очередную квитанцию. Однако с 22 ноября 2016 года на сайте объявлено о приостановке работы «Личного кабинета», — написал горожанин в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Работу «Личного кабинета» так и не возобновили, а в преддверии лета и сезона отпусков проблема с электронными квитанциями встала еще более остро.

«Скоро сезон отпусков. Лето. Как я должен буду платить за квартиру, если квитанцию мне взять негде? Перед тем, как закрывать «Личный кабинет» «Самоучета», надо было предложить альтернативный способ получения квитанции. Так что где и как теперь брать квитанции по интернету?» — спрашивает пензенец.

Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в центре «Самоучет», «Личный кабинет» закрыли в связи с переходом на новое программное обеспечение.

«В новом программном обеспечении не предусмотрена функция «Личного кабинета», программа дорабатывается, ведутся работы по внедрению. «Личный кабинет» есть в плане заданий для программистов, но это не приоритетная задача. Дело в том, что этот функционал не был особо востребован управляющими компаниями, количество зарегистрированных лицевых счетов, абонентов в нем — около 2000, а в связи с тем, что у нас начинает функционировать ГИС ЖКХ, использование «Личного кабинета» на сайте теряет свой смысл», — отметил представитель центра.

Мало того, выяснилось, что предоставлять жителям квитанции в электронном виде никто не обязан, если эта услуга не прописана в договоре отдельной строкой.

«По закону, это не обязательное действие. Доставка квитанций осуществляется в соответствии с договором. Способ доставки платежных документов является обязательным при установлении условий договора об оказании коммунальных услуг. И если это нигде никак не установлено, то у управляющей организации нет такой обязанности, тем более нет такой обязанности у центра «Самоучет», который вообще непонятно, на каком правовом положении находится. Право любого исполнителя — запустить электронную площадку, но обязать их никто не может», — отметил общественник, эксперт в сфере ЖКХ Владимир Лощинин.

Вопрос, что делать пензенцам, которым электронные квитанции все-таки нужны, ИА «Пенза-Пресс» адресовало чиновникам, ответственным за сферу ЖКХ.

В управлении Госжилстройтехинспекции по Пензенской области подтвердили, что пока никто не может обязать управляющие компании выставлять электронные счета.

«Это станет обязательным с 1 января 2018 года, сейчас никаких санкций нет за невыставление электронных платежей», — сказала начальник управления Инна Левченко.

Напомним, планировалось, что оплатить коммунальные услуги в электронном виде можно будет с 1 января 2017 года на портале https://dom.gosuslugi.ru (ГИС ЖКХ), однако процесс внедрения новшества затянулся. Сейчас на портале можно создать «Личный кабинет», но при попытке подключить к нему лицевой счет появляется сообщение об ошибке.

Сейчас сроки наступления обязанности по размещению информации в ГИС ЖКХ перенесли на 1 июля 2017 года, введение административной ответственности за непредоставление сведений предусматривается с 1 января 2018 года.

А пока пензенцам предстоит оплачивать счета по старинке, дожидаясь квитанций, или решать этот вопрос непосредственно со своими управляющими компаниями.