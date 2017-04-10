33 пензенских ребенка пожаловались на зрение

В акции, которая в эту субботу прошла повторно, приняли участие следующие больницы: областная клиническая больница им.
«Сложно переоценить и профилактические мероприятия, направленные на сохранения зрения и укрепления здоровья глаз. Необходимо ограничивать зрительную нагрузку на близком расстоянии, регулярно проводить гимнастику для глаз, добавлять в меню больше овощей и фруктов зеленого цвета», — отметила заведующая поликлиникой областной офтальмологической больницы Елена Куликова.
В ведомстве также напомнили, что акции, которые проходят по субботам, формируются в результате опроса, в котором может поучаствовать любой желающий.