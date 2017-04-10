, в самом сердце города постепенно вырисовываются очертания будущего многоквартирного дома." data-title="Пензенцев возмутила очередная новостройка на ул. Московской — Пенза-пресс, рунет за день">

Несмотря на призывы прекратить многоэтажное строительство в историческом центре Пензы, в самом сердце города постепенно вырисовываются очертания будущего многоквартирного дома.

Пензенцы в соцсети активно обсуждают точечную застройку в центре города, поводом для этого стал пост депутата Гордумы Алексея Шуварина. Он обратил внимание на выглядывающее из-за двух- и пятиэтажных домов строение на ул. Московской.

«Пока все прогрессивное сообщество Пензы ратует за сохранение архитектурного облика исторической части города, пензенский застройщик спокойно возводит очередную высотку на Московской во дворе дома, где раньше располагался магазин «Снежок». Вот так, мелкими шагами наш город теряет свою самобытность и все больше и больше превращается в поселок городского типа с бетонно-стеклянными высотками. Жалко, что девиз юбилея города «сохраняя прошлое…», видимо, не прижился на пензенской земле», — написал он на своей странице в Facebook.

Судя по информации, размещенной на сайте застройщика, дом будет семиэтажным повышенной комфортности с долговечной наружной отделкой плитами из терракоты. Застройщик особо отмечает, что дом находится «в самом сердце столицы Сурского края», но «в удалении от оживленных магистралей и посторонних глаз».

Однако восторги застройщика по поводу месторасположения депутат не разделил.

«У нас в городе есть историческая улица, где сохранилась еще старинная архитектура. Венчает эту улицу восстанавливаемый храм на горе, очень красиво. А эта высотка строится аккурат во дворе старой застройки (в основном двухэтажной, то есть на второй линии. Мое субъективное мнение, что точечная застройка для нашего города неприменима! […] У нас, простите, в центре города мест для застройки без ущерба для городской, и прежде всего исторической, архитектуры, пруд пруди. Что мешает сносить ветхий жилой фонд и там застраивать МКД? Или выносить промышленные предприятия с центральной части города и их территории застраивать, к примеру? Ответ один — застройщик не хочет вкладывать лишние деньги!» — возмутился Алексей Шуварин.

Народный избранник предложил установить в генплане города границы центрального исторического района, а внутри него ограничить этажность — не более трех этажей.

Мэр Виктор Кувайцев также не остался в стороне от обсуждения. Однако отметил, что прежде чем делать заявления, должен изучить ситуацию.

«Могу сказать только, когда сам буду знать историю произошедшего», — написал градоначальник.

О том, что исторический центр Пензы надо сохранить, а не строить любой ценой многоэтажки, говорил на круглом столе с архитекторами губернатор Иван Белозерцев. По его словам, в центре города появляются объекты, которые не вписываются в архитектурный облик, и сделать с этим зданием уже ничего нельзя. Такое положение дел глава региона назвал неправильным.

В эфире радиостанции «Эхо Пензы» главный архитектор области Леонид Иоффе рассказал о том, что в ближайшее время будут приняты соответствующие градостроительные нормы, благодаря которым в районе старого города не появятся многоэтажные сооружения.

ИА «Пенза-Пресс» будет следить за развитием событий.