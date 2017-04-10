Белозерцев: Готовиться к пожароопасному периоду нужно заранее

10 апреля в правительстве Пензенской области на совещании губернатора Ивана Белозерцева с главами районов обсудили вопросы подготовки к противопожарному периоду в 2017 году.

По словам главы региона, начинать готовиться к пожароопасному периоду следует заранее.

«Скоро люди поедут на дачи. Традиция есть у нас плохая, когда старую траву вместо того, чтобы убирать и вывозить, стараются на корню сжечь. Ветер огонь разносит — на соседние постройки, в сторону леса, и отсюда трагедия», — отметил Иван Белозерцев.

Начальник регионального ГУ МЧС Сергей Козлов сообщил о том, что в зоне повышенного риска находятся 99 населенных пунктов с общей численностью населения 53 тыс. человек.

«Наибольшее число таких пунктов — в Кузнецком, Пензенском районах — по 14, в Земетчинском — 12, Сосновоборском — 9. Только 8 апреля произошло 29 возгораний. Горит не только сельская местность, «Заря» вызывает озабоченность, в районе «Горзеленхоза» было возгорание площадью до трех гектаров», — сообщил он.

В восточной части области пожароопасный период начнется во второй декаде. Повышение параметров пожарной опасности прогнозируется в Пензенском, Городищенском районах в мае.

«Если будет ухудшение обстановки, мы готовы к введению пожароопасного периода. 10 марта распоряжением губернатора утвержден и согласован сводный план тушения пожаров. В случае угрозы населенным пунктам предусматривается разворачивание 101 пункта временного размещения на более чем 29 тыс. человек. Разработана схема оповещения», — сказал Сергей Козлов.

В период с 10 по 17 марта прошла проверка, по результатам которой признана готовность региона к пожароопасному периоду. С 17 по 19 апреля на территории Пензенской области пройдут учения по ликвидации последствий пожаров в лесной местности.

Сергей Козлов отметил, что проблемная ситуация сложилась в Пензенском районе. Глава муниципального образования пояснил, что один из пожаров — в Воскресеновке — был поджогом. Он также связал количество пожаров с большим числом дачных массивов (74), где расположено 38 тысяч дач.

Губернатор спросил, сколько в Пензенском районе было составлено протоколов за нарушение противопожарной безопасности. На это глава муниципального образования ответил, что у местной власти нет таких полномочий.

«Берите сотрудника пожарной службы, представителя администрации, заместителя. Если у других есть эти полномочия — берите их за руку и идите на места. Пусть едут на дачные участки и проводят разъяснительную работу. Тех, кто развел огонь, должны штрафовать. Будем работать — будет результат. Наша задача — сохранить людей и имущество», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона также потребовал, чтобы у населенных пунктов, которые вплотную примыкают к лесу, была произведена опашка. Иван Белозерцев поручил главе регионального минлесхоза Александру Москвину взять на контроль работу по информированию населения о том, как вести себя в случае обнаружения возгорания в лесу, и проверить технику, а также квалификацию водителей на местах.