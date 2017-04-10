Доллар на 11 апреля будет стоить дороже 57 руб

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 11 апреля.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 56,9201 до 57,3896 руб., курс евро — с 60,5687 руб. до 60,7469 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,9004 руб.