По данным Банка России, курс доллара повысился с 56,9201 до 57,3896 руб., курс евро — с 60,5687 руб. до 60,7469 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,9004 руб.
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Доллар на 11 апреля будет стоить дороже 57 руб
10 апреля в 17:35 254 просмотра
Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 11 апреля.
По данным Банка России, курс доллара повысился с 56,9201 до 57,3896 руб., курс евро — с 60,5687 руб. до 60,7469 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,9004 руб.