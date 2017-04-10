С начала года мышиной лихорадкой заразились более 70 пензенцев
В Сердобске выбрали самую спортивную семью
Пензенцы предложили установить у здания правительства скульптуру Ждуна
Куда поехать в отпуск, не выезжая из страны?
Белозерцев: Кладбища должны быть ухожены, это дело святое
Белозерцев: Готовиться к пожароопасному периоду нужно заранее
В Пензе на пляжах спецдежурный будет сообщать о пьяных в полицию
Мэрия прокомментировала высмеянную пензенцами остановку «Электроприбор»
В Пензенской области чистят дороги к родникам
33 пензенских ребенка пожаловались на зрение
все новости

Белозерцев раскритиковал итоги работ по благоустройству Пензы

10 апреля в 17:27 488 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе совещания с главами районов раскритиковал работы по благоустройству на территории региона.

«Только отъедешь во дворы — много беспорядка, мусора вдоль бордюров, на газонах. Вчера вдоль улицы Ленина в Пензе проехал на велосипеде. Я еду и не знаю, куда голову спрятать, перед людьми стыдно, потому что везде грязь, не убрано», — возмутился глава региона.

Напомним, в Пензенской области с 20 марта по 22 апреля проходит месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий. В настоящее время ликвидировано 1062 свалки, от мусора очищено 2847 тыс. квадратных метров газонов, скверов, парков и городских лесов, а также 351 кладбище.

В мероприятиях по благоустройству приняло участие более 109 тыс. человек, было задействовано 1172 единицы техники.

Всего с начала года было проведено 4288 рейдов, составлено 1770 протоколов за нарушение правил благоустройства. Положительная динамика отмечается в Пензе, Кузнецком, Белинском, Никольском, Лунинском и Иссинском районах.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics