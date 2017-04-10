Белозерцев раскритиковал итоги работ по благоустройству Пензы

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе совещания с главами районов раскритиковал работы по благоустройству на территории региона.

«Только отъедешь во дворы — много беспорядка, мусора вдоль бордюров, на газонах. Вчера вдоль улицы Ленина в Пензе проехал на велосипеде. Я еду и не знаю, куда голову спрятать, перед людьми стыдно, потому что везде грязь, не убрано», — возмутился глава региона.

Напомним, в Пензенской области с 20 марта по 22 апреля проходит месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий. В настоящее время ликвидировано 1062 свалки, от мусора очищено 2847 тыс. квадратных метров газонов, скверов, парков и городских лесов, а также 351 кладбище.

В мероприятиях по благоустройству приняло участие более 109 тыс. человек, было задействовано 1172 единицы техники.

Всего с начала года было проведено 4288 рейдов, составлено 1770 протоколов за нарушение правил благоустройства. Положительная динамика отмечается в Пензе, Кузнецком, Белинском, Никольском, Лунинском и Иссинском районах.